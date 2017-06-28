Минобороны РФ объявило о планах построить два вертолетоносца

Военно-морской флот России рассчитывает до 2025 года получить два вертолетоносца, сообщил замглавкома ВМФ РФ Виктор Бурсук.

Макеты таких универсальных десантных кораблей представлены Крыловским государственным научным центром, добавил он. Проект таких кораблей, уточняет ТАСС, носит название «Прибой».

Бурсук также подтвердил, что к 2025 году планируется завершить работу над проектом нового авианосца. Макет такого корабля также подготовлен Крыловским центром, однако, добавил он, рассматриваются варианты и других бюро.

Крыловский центр, напоминает ТАСС, ранее заявил о разработке тяжелого авианосца проекта 23000Э «Шторм» водоизмещением до 100 тысяч тонн, способного нести авиагруппу из 80-90 летательных аппаратов. Проект, представленный в 2015 году, предполагает, что у корабля будет комбинированная энергетическая установка — атомная и газотурбинная.