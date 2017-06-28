Минобороны РФ объявило о планах построить два вертолетоносца

Интерфакс-АВН
12:16, 28 июня 2017
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Военно-морской флот России рассчитывает до 2025 года получить два вертолетоносца, сообщил замглавкома ВМФ РФ Виктор Бурсук.

Макеты таких универсальных десантных кораблей представлены Крыловским государственным научным центром, добавил он. Проект таких кораблей, уточняет ТАСС, носит название «Прибой».

Бурсук также подтвердил, что к 2025 году планируется завершить работу над проектом нового авианосца. Макет такого корабля также подготовлен Крыловским центром, однако, добавил он, рассматриваются варианты и других бюро.

Крыловский центр, напоминает ТАСС, ранее заявил о разработке тяжелого авианосца проекта 23000Э «Шторм» водоизмещением до 100 тысяч тонн, способного нести авиагруппу из 80-90 летательных аппаратов. Проект, представленный в 2015 году, предполагает, что у корабля будет комбинированная энергетическая установка — атомная и газотурбинная. 

На вооружении у России стоит единственный авианесущий корабль — крейсер «Адмирал Кузнецов». Осенью 2016 года крейсер совершил поход в Средиземное море, где принял участие в операции в Сирии. После возвращения в Россию было объявлено, что «Адмирал Кузнецов» будет отправлен в ремонт. По данным СМИ, ремонт крейсера обойдется в 20 миллиардов рублей.
Россия планировала закупить у Франции два вертолетоносца «Мистраль». Однако в 2015 году на фоне украинского кризиса и введенных в отношении РФ санкций сделка была отменена. Корабли, построенные для России, были проданы Египту.
Российские власти ранее неоднократно заявляли о планах построить новые авианесущие корабли. Однако проектирование авианосца и строительство вертолетоносцев в госпрограмму вооружений до 2025 года были включены впервые.

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