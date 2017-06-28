Капо семьи Бонанно признался в поджоге машины. Водитель подрезал его перед светофором

Влиятельный мафиози Висент Азаро, входящий в нью-йоркскую мафиозную семью Бонанно, признался в суде, что организовал в 2012 году поджог автомобиля. 82-летний Азаро, которого называют одним из капо семьи Бонанно, признался, что попросил подчиненных сжечь автомобиль человека, который подрезал его перед светофором в районе Квинс.

Инцидент произошел 1 апреля 2012 года. Азаро стал преследовать обидчика и в конце концов выяснил, где тот живет. Затем он попросил других мафиози семьи Бонанно, Джона Готти (он приходится внуком знаменитому «тефлоновому дону» семьи Гамбино Джону Готти) и Мэтью Раллана по кличке Толстый Мэтт, сжечь машину человека, который подрезал Азаро.

4 апреля Готти и Толстый Мэтт приехали на автомобиле марки Jaguar к дому своей цели, вылили бензин на нужную машину и подожгли ее. Это произошло на глазах полицейского; завязалась погоня, но Готти и Раллан сумели уйти от полиции. Оба они обвиняются и в других преступлениях: Готти отбывает 8-летний срок за наркоторговлю, а Раллан недавно признался в причастности к ограблению банка.

Суд по делу Азаро завершится в конце октября 2017 года. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.