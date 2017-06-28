Госдума обсуждала блокировку зарубежных русскоязычных СМИ с директором ФСБ

Исправление. Вскоре после публикации заметки сайт телеканала «Дождь» отредактировал материал, уточнив, что в Госдуме обсуждали не возможность блокировки иностранных русскоязычных СМИ, а вмешательство иностранных СМИ в дела РФ. «Медуза» приносит извинения читателям.

Тема блокировки зарубежных русскоязычных СМИ обсуждалась на закрытом заседании Госдумы с участием директора ФСБ Александра Бортникова, которое прошло 23 июня. Об этом «Дождю» сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Кроме того, по словам Левина, тема обсуждалась на расширенном заседании возглавляемого им комитета. По его словам, речь шла о соблюдении российских законов о выборах «американскими редакциями, распространяющими информацию на российской территории» и «финансирование зарубежных СМИ, работающих на российскую аудиторию».

Ранее стало известно, что недавно созданная комиссия Совета Федерации по защите российского суверенитета и борьбе с иностранным вмешательством обсуждает вопрос о блокировке иностранных СМИ, вещающих на Россию, за нарушение законов РФ.

Кроме того, сенаторы предлагают обязать русскоязычные СМИ, зарегистрированные за рубежом, раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться о своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах.