ФАС проверит цены во всех торговых точках в московских аэропортах

Федеральная антимонопольная служба проверит все объекты торговли в аэропортах, в том числе и киоски по продаже газет и журналов. Об этом объявил замглавы управления ФАС по Московской области Дмитрий Стрельников.

«Есть ряд эпизодов, о которых сообщили граждане, что, грубо говоря, путеводитель, который стоит в аэропорту 1,5 тысячи рублей, в свободном доступе — в сети интернет или в обычном книжном магазине — стоит не более 300-400 рублей», — сказал он.