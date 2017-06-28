ФАС проверит цены во всех торговых точках в московских аэропортах
Федеральная антимонопольная служба проверит все объекты торговли в аэропортах, в том числе и киоски по продаже газет и журналов. Об этом объявил замглавы управления ФАС по Московской области Дмитрий Стрельников.
«Есть ряд эпизодов, о которых сообщили граждане, что, грубо говоря, путеводитель, который стоит в аэропорту 1,5 тысячи рублей, в свободном доступе — в сети интернет или в обычном книжном магазине — стоит не более 300-400 рублей», — сказал он.
Ранее в июне УФАС по Московской области возбудило дела в отношении ресторанных сетей Burger King, «Шоколадница» и «Му-Му» в связи с завышением цен в их заведениях в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Такие же нарушения были выявлены и в аэропорту Шереметьево, где проверка ФАС пока не завершена.
Компания «Фастлэнд», владеющая сетью кафе «Му-Му», заявила, что не имеет отношения к торговым точкам в аэропортах, так как они работают по франшизе. В Burger King, в свою очередь, указали, что цена зависит от многих факторов, включая стоимость аренды. Представители «Шоколадницы» отказались от комментариев до окончания рассмотрения дела.