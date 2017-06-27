Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о борьбе с финансированием терроризма. РФ подписала ее восемь лет назад
Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию Совета Европы о выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Документ зарегистрирован в базе данных Госдумы.
Ратификация конвенции, указывается в пояснительной записке, должна повысить эффективность взаимодействия с зарубежными государствами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
Одобрение документа потребует внесения изменений в российский Кодекс об административных правонарушениях, касающейся административной ответственности для юридических лиц за легализацию денежных средств, полученных преступным путем.
Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма была принята в 2005 году. Россия подписала ее в 2009 году.