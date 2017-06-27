Производители пива предложили продавать крепкий алкоголь до девяти вечера

Российские производители пива подготовили проект закона о госрегулировании производства и оборота алкоголя, предполагающий запрет на продажу крепких спиртных напитков в магазинах с 21:00 до 09:00. Об этом пишет «Коммерсант», которому удалось ознакомиться с документом.

Для пива в законопроекте предлагается сохранить действующие ограничения на продажу в розницу — с 23:00 до 8:00.

Кроме того, документ предполагает то субъекты РФ вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи только для крепкого алкоголя и спиртосодержащей пищевой продукции вплоть до полного запрета.

Авторами проекта являются представители Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции, в который входят крупнейшие пивоваренные компании страны.

Ожидается, что документ будет рассмотрен 29 июня на рабочей группе по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке у замминистра экономического развития Олега Фомичева.