Производители пива предложили продавать крепкий алкоголь до девяти вечера
Российские производители пива подготовили проект закона о госрегулировании производства и оборота алкоголя, предполагающий запрет на продажу крепких спиртных напитков в магазинах с 21:00 до 09:00. Об этом пишет «Коммерсант», которому удалось ознакомиться с документом.
Для пива в законопроекте предлагается сохранить действующие ограничения на продажу в розницу — с 23:00 до 8:00.
Кроме того, документ предполагает то субъекты РФ вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи только для крепкого алкоголя и спиртосодержащей пищевой продукции вплоть до полного запрета.
Авторами проекта являются представители Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции, в который входят крупнейшие пивоваренные компании страны.
Ожидается, что документ будет рассмотрен 29 июня на рабочей группе по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке у замминистра экономического развития Олега Фомичева.
Производители водки и вина с таким подходом не согласны. В Союзе производителей алкогольной продукции (объединяет крупнейшие водочные компании России) выступают за единый подход к регулированию алкоголя. «Создание каких-то преференций в реализации, например по времени для отдельных видов алкогольной продукции, недопустимо. Правила должны быть одинаковы для всех», — заявил предправления союза Дмитрий Добров.