Проверьте вашу памятьИгра «Медузы» и «Бандерольки»

Производители пива предложили продавать крепкий алкоголь до девяти вечера

Коммерсант
06:25, 27 июня 2017
Надежный источник

Российские производители пива подготовили проект закона о госрегулировании производства и оборота алкоголя, предполагающий запрет на продажу крепких спиртных напитков в магазинах с 21:00 до 09:00. Об этом пишет «Коммерсант», которому удалось ознакомиться с документом.

Для пива в законопроекте предлагается сохранить действующие ограничения на продажу в розницу — с 23:00 до 8:00.

Кроме того, документ предполагает то субъекты РФ вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи только для крепкого алкоголя и спиртосодержащей пищевой продукции вплоть до полного запрета.

Авторами проекта являются представители Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции, в который входят крупнейшие пивоваренные компании страны.

Ожидается, что документ будет рассмотрен 29 июня на рабочей группе по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке у замминистра экономического развития Олега Фомичева.

Производители водки и вина с таким подходом не согласны. В Союзе производителей алкогольной продукции (объединяет крупнейшие водочные компании России) выступают за единый подход к регулированию алкоголя. «Создание каких-то преференций в реализации, например по времени для отдельных видов алкогольной продукции, недопустимо. Правила должны быть одинаковы для всех», — заявил предправления союза Дмитрий Добров.

Коммерсант
С 2012 года в России были последовательно ужесточены правила продажи алкогольных напитков. Кроме запрета на продажу спиртного в ночное время, были введены ограничения на торговлю алкоголем на определенном расстоянии от образовательных, культурных медицинских и спортивных сооружениях. Также был введен запрет на продажу алкоголя в нестанционарных торговых точках и павильонах, площадь торгового зала которых меньше установленной законом.
Ограничения времени продажи алкоголя в ночное время определяется региональными властями. В некоторых случаях, в регионах на определенное время вводится полный запрет на продажу спиртного.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Telegram под угрозой блокировки