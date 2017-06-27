Nintendo перевыпустит приставку SNES. В этом году ей исполнится 27 лет
Компания Nintendo анонсировала новую версию консоли SNES, которая получит название SNES Classic. Стоимость консоли составит 80 долларов, она будет поставляться в комплекте с 21 игрой, в том числе Donkey Kong Country, Super Mario World, Super Mario Kart, Yoshiʼs Island и другими классическими проектами для SNES.
Помимо уже издававшихся и перевыпускавшихся на других консолях игр на SNES Classic выйдет проект Starfox 2, который ранее никогда не издавался. Приставка будет поставляться с двумя геймпадами, схожими с оригинальными контроллерами Super Nintendo.
Консоль появится в продаже в конце сентября 2017 года, то есть почти 27 лет спустя после выхода оригинальной SNES.
В ноябре 2016 года Nintendo выпустила консоль NES Classic — переиздание оригинальной NES. Приставка работала с современными телевизорами, но не позволяла установить новые игры. Первое время NES Classic было трудно купить из-за нехватки консолей.