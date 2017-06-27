Минпромторг разрешил покупать алкоголь по водительским правам и удостоверению болельщика

Министерство промышленности и торговли опубликовало приказ, разрешающий продавцам принимать водительское удостоверение в качестве доказательства возраста покупателя при продаже алкоголя.

Также приказ устанавливает, что продажа алкоголя возможна и по паспорту болельщика, который выдается обладателям билетов на различные мероприятия, включая Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу, в том числе иностранным гостям. Паспорт болельщика будет приниматься в качестве подтверждения возраста в магазинах до конца 2018 года.

Приказ разработан по указанию правительства России, еще в апреле 2017 года принявшего решение о том, что водительские права могут выполнять роль удостоверения личности при покупке алкоголя. Минпромторг подготовил это постановление в конце 2016 года.