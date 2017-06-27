Комиссия Мосгордумы выступила против городского референдума о массовом сносе домов

Комиссия Мосгордумы по госуправлению выступила против проведения в городе референдума о массовом сносе домов в рамках программы реновации. Глава комиссии Татьяна Портнова пояснила, что предложенные вопросы не соответствуют законодательству.

«Альянс зеленых» предлагал спросить у жителей Москвы следующее: «Вы за проведение реновации жилищного фонда в городе Москве в соответствии с законом города Москвы о дополнительных гарантиях <…>?».

По мнению Портновой, из вопроса непонятно, должны ли москвичи голосовать за или против самой реновации или вынести решение по поводу городского закона о гарантиях.

Вопрос о недопустимости голосования по сносу домов в системе «Активный гражданин» в Мосгордуме посчитали некорректным, так как это голосование уже состоялось.

Портнова заметила, что повторно предложить вопросы для городского референдума вряд ли получится, так как Мосгордума скоро уходит на каникулы, а после принятия федерального закона (будет рассмотрен Советом Федерации 28 июня) плебисцит будет уже невозможен.