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Исаакиевский собор разрешил РПЦ проводить большие службы в отдельные праздничные дни

Интерфакс
06:40, 27 июня 2017
Надежный источник

Музей «Исаакиевский собор» договорился с РПЦ об увеличении количества больших церковных богослужений в главном помещении собора. Об этом рассказал директор музея Юрий Мудров.

Он заявил, что музей согласен на большие службы «в двунадесятые праздники и праздники собора» и привел в качестве примера дни святых Исаакия Далматского и Александра Невского. Общее количество новых богослужений Мудров не назвал.

Директор Исаакиевского собора подчеркнул, что слишком большое количество торжественных служб будет неудобно музею, потому что у него есть планы по посещаемости туристами.

Мудров заметил, что приветствовал бы также проведение венчаний в соборе, но «в установленном и согласованном порядке».

«Без музейной функции в Исаакиевском соборе нельзя. У церкви есть своя функция: говорить о том, что есть добро, как человеку жить, как получить спасение. А мы должны показать чудо творения рук человеческих, уникальность этого», — заявил Мудров.

Интерфакс
Юрий Мудров стал директором Исаакиевского собора 15 июня, сменив на этом посту Ираду Вовненко, которая руководила музеем две недели. Мудров уже успел выступить против проведения городского референдума о передаче собора РПЦ.
В начале 2017 года власти Санкт-Петербурга объявили, что Исаакиевский собор будет передан в пользование РПЦ. Это решение привело к массовым протестным акциям. При этом Заксобрание Петербурга до сих пор не рассмотрело вопрос о референдуме по вопросу передачи собора.
В Исаакиевском соборе уже проводят большие богослужения, в частности, ночные службы на Пасху и Рождество.

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