Исаакиевский собор разрешил РПЦ проводить большие службы в отдельные праздничные дни

Музей «Исаакиевский собор» договорился с РПЦ об увеличении количества больших церковных богослужений в главном помещении собора. Об этом рассказал директор музея Юрий Мудров.

Он заявил, что музей согласен на большие службы «в двунадесятые праздники и праздники собора» и привел в качестве примера дни святых Исаакия Далматского и Александра Невского. Общее количество новых богослужений Мудров не назвал.

Директор Исаакиевского собора подчеркнул, что слишком большое количество торжественных служб будет неудобно музею, потому что у него есть планы по посещаемости туристами.

Мудров заметил, что приветствовал бы также проведение венчаний в соборе, но «в установленном и согласованном порядке».