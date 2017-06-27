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Деловой совет России и США объявил дату прощального приема в честь посла Сергея Кисляка

Американско-российский деловой совет
07:10, 27 июня 2017
Надежный источник

Американско-российский деловой совет объявил о проведении 11 июля прощального приема в честь посла РФ в США Сергея Кисляка.

На мероприятии, которое пройдет в отеле St. Regis в Вашингтоне, планируется «пожелать послу Кисляку удачи в его будущих начинаниях», говорится в сообщении.

У Сергея Кисляка истекает 10-летний срок на посту посла РФ в США. Ранее российские и иностранные СМИ неоднократно сообщали, что Кисляк до конца 2017 года уйдет в отставку.
В частности, об отставке Кисляка в июне сообщал BuzzFeed и бывший посол США в России Майкл Макфолл. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, сообщила радио «Говорит Москва», что «ротация российских послов — компетенция не отставного американского чиновника, а президента Российской Федерации».
В мае «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что российский парламент уже одобрил кандидатуру нового посла РФ в США. По данным агентства, этот пост после Кисляка займет заместитель министра иностранных дел Анатолий Антонов.
Официально МИД РФ не подтвердил ни утверждение кандидатуры Антонова, ни отставку Кисляка.

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