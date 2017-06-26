Уволенные сотрудники «Культуры» попросили проверить канал на предмет коррупции
На сайте Change.org размещена петиция от лица бывших сотрудников телеканала «Культуры», которые считают свое сокращение несправедливым. В петиции говорится, что для многих увольнения стали неожиданностью, а причины сокращений не были им объяснены.
В петиции говорится, что руководство канала заставляло сотрудников под давлением подписывать договоры об увольнении по соглашению сторон. Также на «Культуре» была распространена практика сокрытия производственных травм, говорится в петиции.
Авторы петиции просят проверить руководителя канала Сергея Шумакова на соответствие занимаемой должности и выяснить, нет ли в работе «Культуры» под руководством Шумакова признаков коррупционной составляющей. В петиции говорится, что с 2009 года под руководством Шумакова на канале уменьшилось количество рабочих мест и снизилось качество выпускаемой продукции.
Какое имеет право раздутый штат управленцев ставить принуждаемых к увольнению людей перед выбором: уволиться «по соглашению сторон» или быть на окладе в 7-8 тысяч рублей? А ведь именно с 2009 года начались устранения неугодных режиму Шумакова, на деле — грубо и бесцеремонно, но на бумаге — «по соглашению сторон».