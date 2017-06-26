СК завел дело об избиении кандидата в спецназ ФСИН на учебном спарринге. После боя он впал в кому

Следственный комитет по Тюменской области завел уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности в связи с учебным спаррингом при поступлении на службу в местное управление ФСИН.

Спарринг состоялся 5 мая. После него 21-летний Владислав Елфимов попал в реанимацию с переломом черепа и кровоизлиянием в мозг. Как утверждает «Ура.ру», родственникам сказали, что Елфимов поскользнулся в душе, хотя они знали, что он принимал участие в спарринге против нескольких бойцов.

В реанимации Елфимов впал в кому и находился в ней до 13 июня, впоследствии он пришел в сознание, но его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

Двоюродная сестра Елфимова Елена Дрозд рассказала «Ура.ру», что семья недовольна квалификацией уголовного дела, поскольку оно предусматривает наказание только до полугода лишения свободы. «Это слишком мягкое наказание за то, что они угробили ребенка и его будущее», — заявила она.