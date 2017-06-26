Россия прекратит производство Ан-148

Россия планирует прекратить производство украинского самолета Ан-148, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиационной отрасли. По данным собеседника издания, Воронежское авиастроительное объединение достроит два Ан-148, которые сейчас находятся в производстве, и больше не будет их выпускать.

Собеседник агентства отметил: «К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений». Он не пояснил, что имеет в виду под политическими причинами прекращения производства Ан-148.

Объединенная авиастроительная корпорация рекомендовала свернуть производство Ан-148 в России с начала 2018 года. Это произошло после того, как из-за конфликтов между российскими и украинскими поставщиками были сорваны сроки производства нескольких Ан-148, которые заказало министерство обороны РФ.