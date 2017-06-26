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Посла Украины вызвали в МИД Белоруссии. Дипломат назвал учения «Славянское братство» «показательным фарсом»

МИД Белоруссии
14:29, 26 июня 2017
Надежный источник

Посла Украины Игоря Кизима вызвали в министерство иностранных дел Белоруссии из-за критики в адрес белорусско-российско-сербских военных учений «Славянское братство-2017».

19 июня, выступая на конференции Ostrogorsky Forum, Кизим сравнил «Славянское братство» с театрализованным представлением, сообщает белорусский интернет-портал TUT.BY.

«Мой военный атташе поехал туда, для них устроили показательный фарс. Им показали театрализованное представление по захвату террористической группы на дамбе. Очень классно сделано. А сами учения прошли в другом месте, куда не пригласили ни одного наблюдателя, военного атташе. Надо демонстрировать большую открытость», — заявил Кизим.

В белорусском МИДе заявили, что слова дипломата «не отвечают высокому уровню дружественных отношений» с Украиной, и назвали приглашение иностранных военных атташе на «Славянское братство» жестом доброй воли со стороны Минска. 

В МИДе отметили, что с 2013 года Украина ни разу не приглашала представителей аппарата военного атташе Белоруссии на военные учения, проходившие на украинской территории.

Международные учения «Славянское братство-2017» прошли в Белоруссии с 6 по 15 июня. В них участвовали около тысячи военнослужащих из России, Белоруссии и Сербии и более 150 единиц российской и белорусской военной техники.
По информации белорусского агентства БЕЛТА, за активной фазой учений наблюдали военные атташе более 20 стран.
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