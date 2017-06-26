Начался третий суд над «приморскими партизанами»
В Приморском краевом суде начался третий суд над так называемыми приморскими партизанами, которых обвиняют в убийстве четырех человек в 2009 году.
На первом заседании Вадим Ковтун, Максим Кириллов и Алексей Никитин заявили, что не признают себя виновными. Александр Ковтун (брат Вадима) и Владимир Илютиков отказались комментировать предъявленные обвинения.
На суде рассматривается только эпизод с убийством четырех наркоторговцев. По другим эпизодам, в том числе об убийстве милиционеров, Кириллов, Александр Ковтун и Илютиков уже отбывают сроки от 19 до 25 лет.
Пересмотр эпизода начался с решения Верховного суда в 2015 году, обвинительный вердикт присяжных был отменен. В 2016 году присяжные на повторном суде оправдали пятерых фигурантов дела об убийстве, но этот приговор затем также отменил Верховный суд.