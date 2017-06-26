Начался третий суд над «приморскими партизанами»

В Приморском краевом суде начался третий суд над так называемыми приморскими партизанами, которых обвиняют в убийстве четырех человек в 2009 году.

На первом заседании Вадим Ковтун, Максим Кириллов и Алексей Никитин заявили, что не признают себя виновными. Александр Ковтун (брат Вадима) и Владимир Илютиков отказались комментировать предъявленные обвинения.