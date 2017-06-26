«Единая Россия» отказалась от цитат Путина на региональных выборах

Руководство «Единой России» решило отказаться от практики использования в предвыборной агитации цитаты Владимира Путина, пишет «Коммерсант».

Вместо этого на региональных выборах будут использовать лозунги, которые либо имеют отношение к конкретному региону, либо основанные на общих посылах Путина. Как пишет «Коммерсант», еще на этапе праймериз кандидатам от «Единой России» разрешалось использовать цитаты президента России.

Некоторые кандидаты в губернаторы даже не упоминают, что они выдвигаются от «Единой России»: например, это исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов, на билбордах которого не указано, от какой партии он баллотируется.