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«Единая Россия» отказалась от цитат Путина на региональных выборах

Коммерсант
07:25, 26 июня 2017
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Руководство «Единой России» решило отказаться от практики использования в предвыборной агитации цитаты Владимира Путина, пишет «Коммерсант».

Вместо этого на региональных выборах будут использовать лозунги, которые либо имеют отношение к конкретному региону, либо основанные на общих посылах Путина. Как пишет «Коммерсант», еще на этапе праймериз кандидатам от «Единой России» разрешалось использовать цитаты президента России.

Некоторые кандидаты в губернаторы даже не упоминают, что они выдвигаются от «Единой России»: например, это исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов, на билбордах которого не указано, от какой партии он баллотируется.

Как пояснил источник «Ъ» в «Единой России», региональные кампании традиционно проводятся партией с опорой на местную специфику и предвыборную программу партии, и именно это является максимально эффективной стратегией.

Коммерсант
В 2016 году «Единая Россия» активно использовала цитаты из выступлений президента Владимира Путина в агитации перед выборами в Госдуме. Цитаты использовались и в агитации на праймериз перед региональными выборами, что, как пишет «Коммерсант», могло помочь увеличить явку на них.
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