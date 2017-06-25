В Пакистане после взрыва бензовоза погибли более 130 человек

В Пакистане в провинции Пенджаб не менее 135 человек погибли в результате взрыва бензовоза. Машина с бензином перед взрывом упала в кювет, и местные жители собрались вокруг нее, чтобы слить топливо.

Не менее 130 человек получили различные травмы. В городе Бахавалпур, где произошел инцидент, объявлен режим чрезвычайного положения. Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф выразил соболезнования в связи с инцидентом. Власти Пенджаба пообещали, что проведут тщательное расследование ситуации.

Соболезнования в связи с гибелью более 135 человек выразил также президент России Владимир Путин, сообщает «Интерфакс».