Определились все полуфиналисты Кубка конфедераций

В полуфиналах Кубка конфедераций сыграют Португалия с Чили, а Германия — с Мексикой. Это стало понятно после того, как завершились последние матчи группового этапа: Германия обыграла Камерун со счетом 3:1, а чилийцы сыграли вничью с австралийцами (1:1).

Германия набрала в своей группе семь очков, Чили — пять. Обе команды не проиграли на турнире ни одного матча.