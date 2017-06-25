Определились все полуфиналисты Кубка конфедераций
В полуфиналах Кубка конфедераций сыграют Португалия с Чили, а Германия — с Мексикой. Это стало понятно после того, как завершились последние матчи группового этапа: Германия обыграла Камерун со счетом 3:1, а чилийцы сыграли вничью с австралийцами (1:1).
Германия набрала в своей группе семь очков, Чили — пять. Обе команды не проиграли на турнире ни одного матча.
Всего в Кубке конфедераций принимали участие восемь команд: помимо вышедших в полуфинал, это Россия, Новая Зеландия, Камерун и Австралия.
Полуфиналы состоятся 28 и 29 июня: сначала Португалия и Чили сыграют в Казани, затем — Германия и Мексика в Сочи. Финал состоится 2 июня в Санкт-Петербурге, матч за третье место — в тот же день в Москве.