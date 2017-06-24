Режиссер «Оптимистов» Алексей Попогребский стал председателем «КиноСоюза»

В Москве 24 июня был выбран новый председатель «КиноСоюза» — им стал режиссер и сценарист Алексей Попогребский. Он сменил на этом посту Андрея Прошкина.

Попогребский был выбран в результате открытого голосования. Кроме него на эту должность выдвигались Валерий Тодоровский, Олег Березин, Виталий Манский, Борис Хлебников и Андрей Прошкин.

Кроме того, организация сформировала новый состав правления — теперь в нем 15 человек.