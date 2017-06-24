Режиссер «Оптимистов» Алексей Попогребский стал председателем «КиноСоюза»
В Москве 24 июня был выбран новый председатель «КиноСоюза» — им стал режиссер и сценарист Алексей Попогребский. Он сменил на этом посту Андрея Прошкина.
Попогребский был выбран в результате открытого голосования. Кроме него на эту должность выдвигались Валерий Тодоровский, Олег Березин, Виталий Манский, Борис Хлебников и Андрей Прошкин.
Кроме того, организация сформировала новый состав правления — теперь в нем 15 человек.
«КиноСоюз» существует с 2010 года как организация, альтернативная Союзу кинематографистов России, который возглавляет Никита Михалков. В него входит около 170 человек.
«КиноСоюз» последовательно выступает против цензуры в искусстве и поддерживает независимых художников. В феврале 2017 года организация выпустила заявление в поддержку Алексея Учителя и его фильма «Матильда». В мае 2017 года «КиноСоюз» вступился за режиссера Кирилла Серебренникова, у которого проходили обыски в рамках дела о хищении бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии».
Алексей Попогребский — режиссер картин «Коктебель» (совместно с Борисом Хлебниковым), «Простые вещи», «Как я провел этим летом» и сериала «Оптимисты». В 2007 году Попогребский получил главный приз «Кинотавра», также является обладателем премии «Золотой орел».