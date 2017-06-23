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В Uber начали сбор подписей за возврат Трэвиса Каланика. Подписалась уже тысяча сотрудников

The New York Times
06:42, 23 июня 2017
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Сотрудники Uber начали сбор подписей под петицией о возвращении на пост главы компании ее основателя Трэвиса Каланика, который ушел 20 июня. По информации The New York Times и Buzzfeed News, под обращением к совету директоров уже подписались более тысячи сотрудников (всего в Uber работают более 15 тысяч человек).

Сбор подписей начался после письма, которое разослал коллегам менеджер по продукту компании Майкл Йорк. «Никто не идеален, но я совершенно уверен, что он [Каланик] может стать тем лидером, который нужен Uber сегодня и без которого успех невозможен», — написал Йорк.

Руководство Uber ответило, что решение об уходе Каланика было принято после долгого обсуждения. «Отойдя от дел, он поставил Uber превыше всего», — говорится в заявлении, которое цитирует NYT.

«Он работал день и ночь, чтобы создать ту компанию, которую мы видим сегодня», — сказано в петиции.

The New York Times
Каланик покинул пост главы Uber после консультаций с советом директоров и инвесторами, хотя ранее предполагалось, что основатель компании просто уйдет в бессрочный отпуск.
Поводом для ухода Каланика стала череда скандалов, в числе которых были обвинения менеджеров в сексизме и грубое общение главы Uber с водителями.
По неподтвержденным данным The New York Post, на место Каланика может прийти операционный директор Facebook Шерил Сандберг.

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