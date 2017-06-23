Tesla занялась созданием музыкального сервиса

Компания Tesla, основанная Илоном Маском, изучает планы по созданию собственного музыкального стриминг-сервиса, сообщает Recode со ссылкой на источники в музыкальной индустрии.

По данным собеседников издания, Tesla уже провела предварительные переговоры со всеми крупнейшими музыкальными издательствами по поводу прав на использование принадлежащих им произведений.

Сервис, по версии источников Recode, будет входить в пакет для электромобилей компании.

Ранее Tesla заключила соглашение с музыкальным сервисом Spotify об установке его программ на электромобили компании, продающиеся за пределами США.

«Важно, чтобы наши покупатели получали выдающиеся впечатления от нахождения в машине, поэтому у них должна быть возможность слушать музыку из любого выбранного источника», — заявила пресс-служба Tesla, комментируя соглашение со Spotify.

«Наша цель — сделать покупателей максимально счастливыми», говорилось в заявлении.