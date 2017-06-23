Der Spiegel: Германия на протяжении многих лет шпионила за США

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) много лет шпионила за США, в том числе за администрацией американского президента. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении издания.

С 1998 по 2006 годы, следует из документов, BND отслеживало в США телефонные разговоры, факсы и электронную почту по четырем тысячам ключевых слов.

По этим ключевым словам отслеживались электронная переписка и переговоры в Белом доме, Минфине и Госдепартаменте.

Кроме того, слежка велась за электронной перепиской и переговорами в Lockheed Martin, NASA, правозащитной организацией Human Rights Watch, несколькими университетами, а также оборонными структурами, включая ВВС США и военную разведку.

Также BND, утверждает Der Spiegel, собирала данные из более чем 100 посольств в Вашингтоне и международных организаций, штаб-квартиры которых расположены в США, в том числе из МВФ.

Продолжает ли BND вести наблюдение за объектами на территории США с использованием этого списка ключевых слов, неизвестно, сообщает Der Spiegel.