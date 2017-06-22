В Париже напали на главу делегации Рособоронэкспорта на авиасалоне Ле-Бурже

В Париже 21 июня было совершено разбойное нападение на главу делегации Рособоронэкспорта на авиасалоне Ле-Бурже Сергея Корнева, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Как сообщили в ведомстве, преступники напали на автомобиль, в котором ехал Корнев.

«Грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. Благодаря быстрой реакции и самообладанию, Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы», — рассказали в ФСВТС.

Сам Корнев, как сказано в сообщении, «получил незначительные синяки и ссадины», а «водитель автомобиля физически не пострадал».

Ранее о случившемся со ссылкой на источники сообщила газета Le Figaro, не уточняя имени россиянина (он был ошибочно назван «главой российской делегации»). По данным газеты, нападение произошло в парижском пригороде Сен-Дени, и в результате пострадала женщина, которая вела автомобиль. В публикации сказано, что она погналась за преступниками, но на улице ее избили и подвергли сексуальным домогательствам, причем в нападении участвовали несколько десятков человек.