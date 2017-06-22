СПЧ обсудит с МВД и Росгвардией изменение законов о массовых мероприятиях

Совет по правам человека при президенте РФ, МВД и Росгвардия создадут рабочую группу для обсуждения возможных изменений в законы о массовых мероприятиях. Об этом сообщил глава комиссии СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности Николай Сванидзе.

Решение о создании группы, которая также займется изучением правоприменительной практики, было принято на расширенном заседании комиссии, в котором приняли участие, в частности, глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов и замдиректора Росгвардии Сергей Меликов.

Какие именно изменения могут быть внесены в действующие законы, Сванидзе не уточнил.

«Мы обсуждали то, что связано с 12 июня. Мы приняли решение создать совместную рабочую группу с представителями обеих сторон. Я думаю, что это единственное решение, которое в данный момент можно было принять», — сказал он.