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СПЧ обсудит с МВД и Росгвардией изменение законов о массовых мероприятиях

Интерфакс
20:16, 22 июня 2017
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Совет по правам человека при президенте РФ, МВД и Росгвардия создадут рабочую группу для обсуждения возможных изменений в законы о массовых мероприятиях. Об этом сообщил глава комиссии СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности Николай Сванидзе.

Решение о создании группы, которая также займется изучением правоприменительной практики, было принято на расширенном заседании комиссии, в котором приняли участие, в частности, глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов и замдиректора Росгвардии Сергей Меликов.

Какие именно изменения могут быть внесены в действующие законы, Сванидзе не уточнил.

«Мы обсуждали то, что связано с 12 июня. Мы приняли решение создать совместную рабочую группу с представителями обеих сторон. Я думаю, что это единственное решение, которое в данный момент можно было принять», — сказал он.

Заседание продолжалось более четырех часов, обсуждались и другие темы, связанные с митингами. В частности, представитель МВД заявил, что заинтересован в том, чтобы подобные мероприятия в будущем были согласованными, добавил член СПЧ.

Интерфакс
26 марта и 12 июня в российских городах прошли акции против коррупции, организованные, в большинстве случаев, сторонниками оппозиционера Алексея Навального. В ряде городов местные власти отказывались согласовать мероприятие.
В Москве и Санкт-Петербурге были задержаны сотни участников акций, задержания сопровождались столкновениями между демонстрантами и сотрудниками МВД и Росгвардии. Против нескольких человек были возбуждены уголовные дела за применение насилия к полицейским.
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