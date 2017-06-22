Пентагон заказал для военных в Афганистане «лесной» камуфляж

Оборонное ведомство США заказало для афганских военных форму с камуфляжем, предназначенным для лесов. Об этом говорится в отчете управления специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR).

Камуфляж, не подходящий для боевых действий в стране, лишь два процента территории которой занимают леса, был выбран, как сообщили Newsweek в пресс-службе SIGAR, в 2007 году министром обороны Афганистана.

Выбор «лесного» камуфляжа, подчеркнули в SIGAR, был сделан из эстетических предпочтений, а не из соображений практики, однако в Пентагоне не стали исправлять ошибку.

На использование выбранного «лесного» камуфляжа, указало SIGAR, также оказалось необходимо покупать лицензию, хотя у Пентагона уже были права на схожие рисунки.

Кроме того, для афганских военных была выбрана модель формы с дополнительной фурнитурой (молниями вместо пуговиц, дополнительными карманами и т.д), которая значительно дороже в производстве, чем стандартные образцы.

Необоснованные траты на форму афганским военным, включая лицензирование рисунка камуфляжа, составили, по данным SIGAR, до 28 миллионов долларов. Всего на форму было потрачено 93,81 миллиона долларов.

SIGAR указывает, что переход на производство стандартной формы с камуфляжным рисунком, за который Пентагону не нужно платить дополнительно, позволит в ближайшие 10 лет сэкономить от 68,6 миллиона долларов до 72,2 миллиона долларов.