Новозеландец с протезом руки набрал первое очко в рейтинге теннисистов-профессионалов

23-летний новозеландец Алекс Хант, родившийся без левого предплечья, набрал первое очко в рейтинге ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов). Он одержал победу в двух сетах 6:0, 6:0 в матче первого круга турнира на Гуаме с призовым фондом 15 тысяч долларов.

Alex Hunt, el primer tenista discapacitado en lograr un punto ATP en la historia del #tenis 👏👏🎾🎾https://t.co/UanSAOSbfL pic.twitter.com/ivPWlzU6oM — Sp_ Tenis (@Sp_Tenis) June 22, 2017

«Думаю, что я первый игрок без одной из конечностей, кто набрал очко в профессиональном туре <…> Это всегда было моей мечтой», — сказал Хант после своей победы. Он добавил, что хотел бы вдохновить других людей с инвалидностью.

После турнира на Гуаме Хант собирается принять участие в турнирах в Испании, Португалии и Марокко.

По словам Ханта, его главная цель — когда-нибудь сыграть на турнире «Большого шлема». «Я не представляю, как этого добиться. Я просто стараюсь много тренироваться и показывать свою лучшую игру. Посмотрим, что будет», — сказал теннисист.