«Яблоко» со второй попытки выдвинуло Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы
Федеральное бюро партии «Яблоко» выдвинуло кандидатуру главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана на пост губернатора Свердловской области.
За кандидатуру Ройзмана в ходе тайного голосования высказались девять из десяти членов бюро, участвовавших в заседании.
На выдвижение от «Яблока» на выборы губернатора Свердловской области также претендовал предприниматель Сергей Тюриков. Его кандидатуру поддержал лишь один член федерального бюро «Яблока».
Евгений Ройзман, возглавляющий с 2013 года Екатеринбург, объявил о намерении пойти на выборы губернатора Свердловской области от «Яблока» в середине мая.
Кандидатуру Ройзмана должно было выдвинуть свердловское отделение «Яблока» на конференции 17 июня. Однако сразу же после начала заседания председатель отделения Юрий Переверзев объявил о выходе из партии, и конференция, таким образом, была сорвана.
18 июня о выдвижении кандидатуры Ройзмана на пост губернатора заявило свердловское отделение «Парнаса». Представители партии пояснили, что приняли такое решение, так как у Ройзмана могут возникнуть сложности с выдвижением от «Яблока».
Ройзман тогда сообщил, что «очень благодарен», но все же намерен выдвигаться от «Яблока».
Выборы губернатора Свердловской области назначены на 10 сентября 2017 года — единый день голосования. На новый срок претендует Евгений Куйвашев, который в апреле подал в отставку и был назначен временно исполняющим обязанности главы Свердловской области.