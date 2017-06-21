«Яблоко» со второй попытки выдвинуло Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы

На выдвижение от «Яблока» на выборы губернатора Свердловской области также претендовал предприниматель Сергей Тюриков. Его кандидатуру поддержал лишь один член федерального бюро «Яблока».

За кандидатуру Ройзмана в ходе тайного голосования высказались девять из десяти членов бюро, участвовавших в заседании.

Евгений Ройзман, возглавляющий с 2013 года Екатеринбург, объявил о намерении пойти на выборы губернатора Свердловской области от «Яблока» в середине мая.

Кандидатуру Ройзмана должно было выдвинуть свердловское отделение «Яблока» на конференции 17 июня. Однако сразу же после начала заседания председатель отделения Юрий Переверзев объявил о выходе из партии, и конференция, таким образом, была сорвана.

18 июня о выдвижении кандидатуры Ройзмана на пост губернатора заявило свердловское отделение «Парнаса». Представители партии пояснили, что приняли такое решение, так как у Ройзмана могут возникнуть сложности с выдвижением от «Яблока».

Ройзман тогда сообщил, что «очень благодарен», но все же намерен выдвигаться от «Яблока».

Выборы губернатора Свердловской области назначены на 10 сентября 2017 года — единый день голосования. На новый срок претендует Евгений Куйвашев, который в апреле подал в отставку и был назначен временно исполняющим обязанности главы Свердловской области.