Умер пострадавший при буре в Москве

В одной из московских больниц умер получивший тяжелые травмы во время бури в Москве 29 мая, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы. Число погибших от бури, таким образом, увеличилось до 13 человек.

«Московские врачи делали все возможное для спасения жизни пострадавшего, находившегося в крайне тяжелом состоянии, но, к сожалению, он скончался», — сказали представители пресс-службы.

Источник «Интерфакса» сообщил, что в больницах Москвы, по состоянию на 21 июня, остаются пятеро пострадавших во время бури. Все они находятся в удовлетворительном состоянии или состоянии средней тяжести, добавил он.