Умер пострадавший при буре в Москве
В одной из московских больниц умер получивший тяжелые травмы во время бури в Москве 29 мая, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы. Число погибших от бури, таким образом, увеличилось до 13 человек.
«Московские врачи делали все возможное для спасения жизни пострадавшего, находившегося в крайне тяжелом состоянии, но, к сожалению, он скончался», — сказали представители пресс-службы.
Источник «Интерфакса» сообщил, что в больницах Москвы, по состоянию на 21 июня, остаются пятеро пострадавших во время бури. Все они находятся в удовлетворительном состоянии или состоянии средней тяжести, добавил он.
Сильная буря прошла в Москве и Московской области днем 29 мая. В результате бури только в Москве были повалены 18 тысяч деревьев и повреждены более двух тысяч автомобилей. Погибли 19 человек, шестеро из них — в Подмосковье. Пострадали около 200 человек.