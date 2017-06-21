Uber разрешит давать водителям чаевые

Сервис такси Uber начал вводить функцию, с помощью которой пассажиры смогут давать водителям чаевые в приложении. В настоящее время функция доступна только в Сиэттле, Хьюстоне и Миннеаполисе, до конца июля она будет работать на всей территории США, а позднее распространится по всему миру.

Отсутствие чаевых — один из базовых принципов Uber, который отличал компанию от сервисов-конкурентов, таких как Lyft. Водители критиковали Uber за это, поскольку компания управляла тарифами без их ведома и лишала их какой-либо возможности влиять на свой заработок.

Как пишет «Би-би-си», чаевые можно будет заплатить в любой момент в течение 30 дней с момента поездки. Водители не будут знать, какой именно пассажир перевел им чаевые.

Противником введения функции чаевых был один из основателей Uber Трэвис Каланик. В ночь на 21 июня стало известно, что он по совету акционеров принял решение уйти в отставку.