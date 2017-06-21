Церемонию ТЭФИ перенесли на три месяца. Члены жюри не поняли новых правил голосования

Церемонию вручения телевизионной премии ТЭФИ перенесли с 27 июня на 3 октября из-за того, что некоторые члены жюри не разобрались в новых правилах голосования. Об этом сообщила пресс-секретарь конкурса Наталия Уварова.

Согласно новым правилам, члены жюри выбирают не одного номинанта, а сразу трех финалистов. «Некоторые члены жюри голосовали по старинке <…> Просто не вошли в новую систему голосования», — пояснила Уварова.

Для определения финалистов ТЭФИ будет проведено новое голосование. Членам жюри еще раз объяснят его правила.