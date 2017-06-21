Церемонию ТЭФИ перенесли на три месяца. Члены жюри не поняли новых правил голосования

ТАСС
13:35, 21 июня 2017
Надежный источник

Церемонию вручения телевизионной премии ТЭФИ перенесли с 27 июня на 3 октября из-за того, что некоторые члены жюри не разобрались в новых правилах голосования. Об этом сообщила пресс-секретарь конкурса Наталия Уварова.

Согласно новым правилам, члены жюри выбирают не одного номинанта, а сразу трех финалистов. «Некоторые члены жюри голосовали по старинке <…> Просто не вошли в новую систему голосования», — пояснила Уварова.

Для определения финалистов ТЭФИ будет проведено новое голосование. Членам жюри еще раз объяснят его правила.

Вручение пройдет в запланированном ранее месте — в театре «Россия» (бывший кинотеатр «Пушкинский»), за неделю до этого будут объявлены номинанты.

ТАСС
Телевизионная премия ТЭФИ была учреждена в 1994 году фондом «Академия российского телевидения». С 2014 года конкурс проводит некоммерческое партнерство «Комитет индустриальных телевизионных премий». В числе его учредителей — Первый канал, ВГТРК, «Газпром медиа», «Национальная медиа группа» и «СТС медиа».
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться