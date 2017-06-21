Российского дипломата Владимира Воронкова назначили главой управления ООН по борьбе с терроризмом 

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Владимир Воронков назначен главой нового управления ООН по борьбе с терроризмом в статусе заместителя генерального секретаря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение организации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, возглавляющий организацию с 2017 года, предложил создать в ООН контртеррористическое управление в феврале. В это управление будут переведены 38 подразделений ООН, работающий по теме терроризма. По словам Гутерриша, создание общего управления должно улучшить координацию между этими отделами.

Высказывались предположения, что управление может возглавить посол РФ в США Сергей Кисляк.

Владимиру Воронкову 64 года. С 2011 года он занимает должность постпреда России при международных организациях в Вене. До того он представлял Россию при ОБСЕ и был директором департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ.