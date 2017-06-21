Новый директор Исаакиевского собора выступил против референдума о передаче храма РПЦ

РБК
18:57, 21 июня 2017
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Директор Исаакиевского собора Юрий Мудров, назначенный 15 июня, высказался против проведения референдума о передаче храма в пользование РПЦ.

По мнению Мудрова, референдум не отразит общественное мнение в полном объеме».

«И вообще это не вопрос референдума. Улица и митинги не решат этот вопрос, потому что, если по любому поводу будет собираться референдум, я считаю, что это непродуктивный путь развития. Сейчас нужно дать нам спокойно поработать», — заявил он РБК.

Мудров также заявил, что в Исаакиевском «обязательно нужно совместить функции музея и собора», и сейчас у музея «проблем с церковью нет».

По словам директора, в его распоряжение не поступало никаких бумаг о переезде музея.

РБК
Власти Санкт-Петербурга объявили о намерении передать Исаакиевский собор в из музейного пользования в пользование РПЦ в начале 2017 года. Никаких официальных бумаг о передаче собора в музей, по словам сотрудников, не поступало.
Решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ вызвало недовольство как части общества, так и среди музейных работников. На рассмотрении заскобрания Санкт-Петербурга находится вопрос о проведении референдума на эту тему, однако руководство парламента трижды отказывалось вносить его в повестку дня.
В Исаакиевском соборе с 1990-х годов регулярно проводятся богослужения.
Юрий Мудров стал директором музея Исаакиевского собора 15 июня. За две недели до этого в отставку ушел Николай Буров, который возглавлял учреждение с 2008 года. Буров выступал против передачи собора РПЦ.
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