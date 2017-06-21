Новый директор Исаакиевского собора выступил против референдума о передаче храма РПЦ
Директор Исаакиевского собора Юрий Мудров, назначенный 15 июня, высказался против проведения референдума о передаче храма в пользование РПЦ.
По мнению Мудрова, референдум не отразит общественное мнение в полном объеме».
«И вообще это не вопрос референдума. Улица и митинги не решат этот вопрос, потому что, если по любому поводу будет собираться референдум, я считаю, что это непродуктивный путь развития. Сейчас нужно дать нам спокойно поработать», — заявил он РБК.
Мудров также заявил, что в Исаакиевском «обязательно нужно совместить функции музея и собора», и сейчас у музея «проблем с церковью нет».
По словам директора, в его распоряжение не поступало никаких бумаг о переезде музея.