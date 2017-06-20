СК подтвердил задержание бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского
Следственный комитет РФ подтвердил задержание бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.
В сообщении, опубликованном на сайте СК, говорится, что Малобродский задержан в рамках дела о хищении бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии». В этой организации он ранее занимал пост главного продюсера.
«В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом ходатайство об избрании меры пресечения», — сообщил СК.
В чем именно обвиняется Малобродский, Следственный комитет пока не уточнил.
О задержании Малобродского стало известно поздним вечером 19 июня, однако тогда правоохранительные органы его никак не комментировали.
23 мая по делу о хищении средств «Седьмой студии» были проведены обыски у режиссера Кирилла Серебренникова и в театре «Гоголь-центр». По версии следствия, были похищены 200 миллионов рублей, выделенных из бюджета «Седьмой студии», основанной Серебренниковым. В постановлении на обыск, с которым ознакомилась «Медуза», речь шла о 66,5 миллиона рублей.
Обвинения по делу «Седьмой студии» предъявлены бывшему главному бухгалтеру этой организации Нине Масляевой и бывшему гендиректор Юрию Итину. Масляева находится под стражей, Итин — под домашним арестом. Масляева сообщила, что готова сотрудничать со следствием.
В защиту Кирилла Серебреникова выступили многие российские и иностранные деятели культуры, включая Изабель Юппер.
Вопрос об обысках у Серебренникова был задан во время «прямой линии» с Владимиром Путиным, однако президент РФ уклонился от прямого ответа на него. После «прямой линии» Путин заявил, что у правоохранительных органов не было необходимости использовать «силовую поддержку» при обысках. «Ничего умного я здесь не вижу, потому что нет никакой необходимости заявляться в театр, в бухгалтерию с силовой поддержкой, это просто нелепо», — сказал Путин.