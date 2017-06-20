СК подтвердил задержание бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского

Следственный комитет РФ подтвердил задержание бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.

В сообщении, опубликованном на сайте СК, говорится, что Малобродский задержан в рамках дела о хищении бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии». В этой организации он ранее занимал пост главного продюсера.

«В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом ходатайство об избрании меры пресечения», — сообщил СК.

В чем именно обвиняется Малобродский, Следственный комитет пока не уточнил.

О задержании Малобродского стало известно поздним вечером 19 июня, однако тогда правоохранительные органы его никак не комментировали.