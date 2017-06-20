Путин попросил Сечина подумать о выплате акционерам 50 процентов прибыли
Президент РФ Владимир Путин попросил главу «Роснефти» Игоря Сечина на общем собрании акционеров компании «вернуться к вопросу» о выплате дивидендов в размере 50 процентов от чистой прибыли.
«Конечно, просил бы вернуться к вопросам фискального характера, а именно, к выплате дивидендов в 50 процентов от чистой прибыли», — цитирует Путина «Интерфакс».
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев позже заявил, что замечание президента — «вопрос на перспективу», который не коснется выплаты дивидендов за 2016 год. В то же время он сказал, что в компании «не обсуждают просьбы президента», а выполняют их.
Весной 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев снова поручил госкомпаниям выплатить за 2016 год дивиденды в размере не менее 50 процентов прибыли по международным стандартам финансовой отчетности.
Незадолго до этого стало известно, что «Роснефть» решила направить на дивиденды 35 процентов прибыли. Позже выяснилось, что меньше 50 процентов также планируют заплатить «Газпром» и «Транснефть».