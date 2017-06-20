Путин попросил Сечина подумать о выплате акционерам 50 процентов прибыли

Президент РФ Владимир Путин попросил главу «Роснефти» Игоря Сечина на общем собрании акционеров компании «вернуться к вопросу» о выплате дивидендов в размере 50 процентов от чистой прибыли.

«Конечно, просил бы вернуться к вопросам фискального характера, а именно, к выплате дивидендов в 50 процентов от чистой прибыли», — цитирует Путина «Интерфакс».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев позже заявил, что замечание президента — «вопрос на перспективу», который не коснется выплаты дивидендов за 2016 год. В то же время он сказал, что в компании «не обсуждают просьбы президента», а выполняют их.