Новый глава Общественной палаты предложил местным властям процедуру согласования главредов СМИ

Новый секретарь ОП Валерий Фадеев предложил обязать власти регионов согласовывать с местными общественными палатами назначение главных редакторов учрежденных ими СМИ.

«Может быть, тоже на обсуждение [выношу], принять местные какие-то законы, правила, чтобы главные редакторы СМИ, учрежденные властями, мэрией, губернатором, чтобы они согласовывали главных редакторов с Общественной палатой. Чтобы не мог губернатор назначить главного редактора, не согласовав с палатой», — приводит «Газета.ру» цитату Фадеева по РИА Новости.

Фадеев, пишет «Коммерсант», призвал в целом усилить роль региональных общественных палат, в том числе, добившись их автономии от местных властей, которые сейчас активно вмешиваются в их формирования.

Также, по словам нового секретаря ОП, следует работать над «сокращением дистанции» между органами власти и гражданским обществом в регионах.

«Надо учить чиновников в регионах и муниципалитетах, объяснять им, что им выгодно — даже для карьеры — эффективное взаимодействие с гражданским общество», — сказал он.