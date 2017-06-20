Курс евро впервые за полгода превысил 66 рублей

На торгах Московской бирже курс европейской валюты поднялся выше 66 рублей. Предыдущий раз евро на биржевых торгах стоил дороже 66 рублей 9 декабря 2016 года.

Доллар на Московской бирже 20 июня поднялся выше отметки в 59 рублей. Предыдущий раз дороже 59 рублей американская валюта торговалась на бирже 15 марта.

К 14:40 мск евро частично отыграл потери и торгуется по 65,93 рубля, подорожав по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 73 копейки.

Доллар США на 14:42 мск стоит на бирже 59,14 рубля — на 70 копеек дороже, чем днем ранее.

Российская валюта на бирже дешевеет на фоне снижения мировых цен на нефть. На бирже ICE в Лондоне за баррель Brent дают 45,96 доллара, что на 2 процента меньше уровня закрытия предыдущей сессии.

Котировки Brent используются для определения цены на российские сорта нефти, включая Urals.