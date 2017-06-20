Из московской больницы украдено оборудование на 9 миллионов рублей

В Москве из 57-й больницы украдено медицинское оборудование, стоимость которого превышает 9 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

19 июня, рассказали представители пресс-службу ГУ МВД по Москве, в полицию обратился заведующий радиологическим отделением больницы, расположенной на 11-й Парковой улице. Он рассказал, что из кабинета дозиметрического планирования было похищено оборудование.

Воры проникли в кабинет, расположенный на первом этаже в одном из корпусов больниц, через окно, взломав металлическую решетку. Стоимость похищенного оборудования оценивается в 9 миллионов 94 тысячи рублей.

Кража, по данным полиции, была совершена в период с 20:00 16 июня по 8:00 19 июня, когда в кабинете никто не работал.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.