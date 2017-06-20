Глава МВД взял под личный контроль дело о гибели ребенка в ДТП в Подмосковье
Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что взял под личный контроль расследование дела о гибели в ДТП в Подмосковье шестилетнего ребенка, сообщает РИА Новости.
Колокольцев также сообщил, что прокуратура Московской области приняла решение, что расследование дела должны заниматься в МВД.
«Нарушений в плане расследования установлено не было», — заявил глава МВД. Говоря о результатах судмедэкспертизы, согласно которым в крови у шестилетнего мальчика было 2,7 промилле алкоголя, Колокольцев сообщил, что будет проведено повторное обследование.
«Судя по открытой информации, предварительной информации, судмедэкспертиза показала, что алкоголь был. Заказана повторная экспертиза, но в любом случае на состав преступления это не влияет — был алкоголь, не было алкоголя — главная задача органов следствия — полностью изучить все данные и в соответствии с действующим законодательством направить дело в суд», — заявил министр.