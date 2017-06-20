Глава МВД взял под личный контроль дело о гибели ребенка в ДТП в Подмосковье

«Нарушений в плане расследования установлено не было», — заявил глава МВД. Говоря о результатах судмедэкспертизы, согласно которым в крови у шестилетнего мальчика было 2,7 промилле алкоголя, Колокольцев сообщил, что будет проведено повторное обследование.

Колокольцев также сообщил, что прокуратура Московской области приняла решение, что расследование дела должны заниматься в МВД.

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что взял под личный контроль расследование дела о гибели в ДТП в Подмосковье шестилетнего ребенка, сообщает РИА Новости.

«Судя по открытой информации, предварительной информации, судмедэкспертиза показала, что алкоголь был. Заказана повторная экспертиза, но в любом случае на состав преступления это не влияет — был алкоголь, не было алкоголя — главная задача органов следствия — полностью изучить все данные и в соответствии с действующим законодательством направить дело в суд», — заявил министр.

Шестилетний мальчик погиб в подмосковном Железнодорожном в конце апреля. Во дворе дома на него наехал автомобиль.

Широкий резонанс дело получило после того, как стало известно, что в результатах судмедэкспертизы говорится, что шестилетний мальчик находился в состоянии сильного опьянения. В его крови якобы было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

Отец погибшего ребенка Романа Шимко сообщил СМИ, что расследование дела намеренно затягивается из-за связи Ольги Алисовой, управлявшей автомобилем, с организованной преступностью.

Алисова, по словам ее адвокатов, утверждает, что ребенок выбежал под колеса автомобиля и она не могла его заметить. Чтобы доказать свою правоту Алисова готова пройти проверку на «детекторе лжи».

Следственный комитет намерен проверить действия сотрудников полиции «как на месте аварии, так и при расследовании уголовного дела».