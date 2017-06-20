Дагестанский парламент предложил наказывать СМИ, которые не пишут, что «Исламское государство» запрещено

Парламент Дагестана подготовил законопроект, который обяжет СМИ упоминать в публикациях, что деятельность террористических организаций в России запрещена. Об этом со ссылкой на текст документа пишет РБК.

По замыслу авторов законопроекта, правила публикаций о террористических организациях должны стать такими же, как в случае с экстремистскими организациями. Ранее такие поправки предлагал принять Роскомнадзор.

Помимо этого дагестанские депутаты хотят приравнять террористическую символику к экстремистской. То есть за демонстрацию такой символики, например, флага ИГ, будет грозить административное наказание.

Источник РБК в ФСБ пояснил, что поправки вносятся Дагестаном, так как власти республики близки к силовикам.

Предполагается, что законопроект внесут на рассмотрение Госдумы осенью 2017 года.