Дагестанский парламент предложил наказывать СМИ, которые не пишут, что «Исламское государство» запрещено

РБК
13:23, 20 июня 2017
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Парламент Дагестана подготовил законопроект, который обяжет СМИ упоминать в публикациях, что деятельность террористических организаций в России запрещена. Об этом со ссылкой на текст документа пишет РБК.

По замыслу авторов законопроекта, правила публикаций о террористических организациях должны стать такими же, как в случае с экстремистскими организациями. Ранее такие поправки предлагал принять Роскомнадзор.

Помимо этого дагестанские депутаты хотят приравнять террористическую символику к экстремистской. То есть за демонстрацию такой символики, например, флага ИГ, будет грозить административное наказание.

Источник РБК в ФСБ пояснил, что поправки вносятся Дагестаном, так как власти республики близки к силовикам.

Предполагается, что законопроект внесут на рассмотрение Госдумы осенью 2017 года.

«Не надо будет ничего придумывать, чтобы задержать тех же крымских татар со своей символикой, арестовать можно будет и любого человека в футболе ИГ​», — заявил источник РБК в ФСБ.

РБК
Российские СМИ в публикациях об экстремистских организациях обязаны указывать, что эти организации запрещены в России. За несоблюдение этого закона СМИ может получить предупреждение от Роскомнадзора, а затем лишиться лицензии.
В 2016 году Роскомнадзор признал, что СМИ не обязаны делать такие же пометки в тех случаях, когда речь идет о террористических (а не экстремистских) организациях. При этом большинство СМИ все равно указывают, что «Исламское государство» запрещено в России.

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