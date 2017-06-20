«Би-би-си»: реплики про «цирк с подставными вопросами» и Навального на «прямой линии» Путина были одобрены пресс-службой Кремля

Критические вопросы, выведенные на экран во время «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, были заранее одобрены организаторами передачи и пресс-службой президента. Об этом «Русской службе Би-би-си» рассказали несколько человек, участвовавших в подготовке эфира.

Речь идет, в частности, о вопросах: «Путин, ты правда считаешь, что народ верит в этот цирк с подставными вопросами?», «Правда говорят, что Навальный теперь про вас фильм снимает?», «Ваши слова „своих не сдаем“ относятся к казнокрадам и коррупционерам?» и других.

По словам источников «Би-би-си», одобрение пресс-службы Кремля было необходимо для всех вопросов «прямой линии», в том числе выводившихся на экран. «Сначала это отбирают одни, потом отбирают другие — и так далее, [вплоть] до пресс-службы президента», — сказал собеседник «Би-би-си».

Один из источников рассказал, что рядом с режиссером трансляции Артемом Шадровым во время эфира находились руководители федеральных каналов Константин Эрнст (Первый канал), Олег Добродеев (ВГТРК) и Алексей Земский (НТВ), и «в случае ошибки реакция была бы мгновенной». По его мнению, появление критических вопросов означает, что «была установка их оставить».