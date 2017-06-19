Водитель, сбившая ребенка в Подмосковье, предложила проверить ее на полиграфе

Обвиняемая в наезде на шестилетнего мальчика в Подмосковье Ольга Алисова предложила пройти исследование на «детекторе лжи», чтобы доказать, что она не могла заметить ребенка. О готовности Алисовой пройти исследование на полиграфе заявила ее адвокат Наталия Куракина.

По словам Куракиной, сейчас следствие утверждает, что Алисова могла видеть ребенка и вовремя затормозить. Защита настаивает, что мальчик «выскочил под колеса из-за припаркованного авто». Алисова также пожаловалась в прокуратуру на угрозы после ДТП.

Куракина никак не прокомментировала заявления отца погибшего мальчика Романа Шимко о том, что дело затягивалось из-за контактов Алисовой с членами ОПГ. По поводу того, что в крови погибшего мальчика затем нашли 2,7 промилле алкоголя (состояние сильного опьянения), Куракина только заметила, что «в ближайшее время» будет проведена эксгумация и повторная экспертиза.