На Ладожском озере перевернулась лодка с подростками. Спасатели ищут троих
На Ладожском озере перевернулась лодка с пятью подростками. Как сообщили в главном управлении МЧС по Карелии, двое из них спасены. Троих ищут спасатели.
Агентство «Республика Карелия» сообщает, что в лодке были четверо молодых людей и одна девушка 16-17 лет. Они направлялись на рыбалку, когда случился шторм. Агентство отмечает, что работы осложняет плохо работающая связь между островами Ладоги.
Информация о происшествии поступила в МЧС в полдесятого вечера. Лодка перевернулась в Питкярантском районе Карелии на выходе из залива Импилахти.
К поисково-спасательной работе привлечено 123 человека, из них от МЧС 42 человека, и 8 плавсредств.
18 июня 2016 года на Сямозере в Карелии группа из 47 детей и нескольких инструкторов попала на лодках в шторм. 14 детей погибли.