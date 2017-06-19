На Ладожском озере перевернулась лодка с подростками. Спасатели ищут троих

На Ладожском озере перевернулась лодка с пятью подростками. Как сообщили в главном управлении МЧС по Карелии, двое из них спасены. Троих ищут спасатели.

Агентство «Республика Карелия» сообщает, что в лодке были четверо молодых людей и одна девушка 16-17 лет. Они направлялись на рыбалку, когда случился шторм. Агентство отмечает, что работы осложняет плохо работающая связь между островами Ладоги.

Информация о происшествии поступила в МЧС в полдесятого вечера. Лодка перевернулась в Питкярантском районе Карелии на выходе из залива Импилахти.