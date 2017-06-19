«Коммерсант»: Порошенко собрался отменить «антитеррористическую операцию» в Донбассе
В администрации президента Украины Петра Порошенко разрабатывают законопроект, предусматривающий «мирную реинтеграцию» Донбасса.
По данным газеты «Коммерсант», планируется прекратить так называемую «антитеррористическую операцию» (АТО) и ввести вместо нее военное положение в прифронтовой зоне.
«Суть изменений в том, что если сейчас прифронтовыми городами фактически управляла Служба безопасности Украины, проводившая АТО, то после принятия закона руководящие функции перейдут к представителям армии», — сказал «Коммерсанту» источник, близкий к администрации Порошенко.
Ожидается, что в зону военного положения войдут Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка.
Собеседники издания в Верховной Раде Украины рассказали, что законопроект также предусматривает «ряд льгот и послаблений» для жителей Донбасса. Планируется упростить порядок выплаты украинских пенсий, снизить ограничения на перевозку грузов через линию разграничения сторон конфликта и наладить торговые отношения.
«Петр Порошенко не теряет надежды сделать Украину привлекательной в глазах жителей Донбасса, он хочет доказать, что ее паспорта, позволяющие без виз ездить в Европу, лучше так называемых дэнээровских», — сказал депутат Верховной Рады от Блока Петра Порошенко.