«Коммерсант»: Порошенко собрался отменить «антитеррористическую операцию» в Донбассе

В администрации президента Украины Петра Порошенко разрабатывают законопроект, предусматривающий «мирную реинтеграцию» Донбасса.

По данным газеты «Коммерсант», планируется прекратить так называемую «антитеррористическую операцию» (АТО) и ввести вместо нее военное положение в прифронтовой зоне.

«Суть изменений в том, что если сейчас прифронтовыми городами фактически управляла Служба безопасности Украины, проводившая АТО, то после принятия закона руководящие функции перейдут к представителям армии», — сказал «Коммерсанту» источник, близкий к администрации Порошенко.

Ожидается, что в зону военного положения войдут Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка.

Собеседники издания в Верховной Раде Украины рассказали, что законопроект также предусматривает «ряд льгот и послаблений» для жителей Донбасса. Планируется упростить порядок выплаты украинских пенсий, снизить ограничения на перевозку грузов через линию разграничения сторон конфликта и наладить торговые отношения.