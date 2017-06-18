Сергей Ковалев проиграл бой Андре Уорду. Команда российского боксера утверждает, что соперник нарушил правила

Sports.ru
09:08, 18 июня 2017
Надежный источник

Российский боксер Сергей Ковалев проиграл матч-реванш американцу Андре Уорду за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO.

В восьмом раунде рефери Тони Уикс остановил поединок, засчитав Ковалеву поражение техническим нокаутом.

Промоутер Ковалева Кэти Дува заявила, что будет оспаривать результаты поединка, так как бой был остановлен после того, как американский боксер нанес россиянину несколько запрещенных ударов ниже пояса.

«Мы подадим протест в понедельник [19 июня], мы попросим комиссию пересмотреть повторы с ударами россиянину ниже пояса. Это позор», — цитирует РИА Новости заявление Кэти Дува.

Судья Тони Уикс уже объявил, что ошибся, остановив поединок. «Я остановил бой, потому что Ковалев не защищал себя. Если бы я видел, что эти удары пришлись низко, то не стал бы останавливать бой. Это моя ошибка», — написал Уикс в твиттере.

Sports.ru в своем блоге отмечает, что при таких ударах рефери должен был дисквалифицировать Уорда за нарушение правил.

Матч-реванш между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом прошел в США — в Лас-Вегасе.
В ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду поединок за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO. Тогда Уорд был признан победившим по очкам, хотя, как отмечалось, Ковалев нанес больше точных ударов, а в одном из раундов отправил соперника в нокдаун.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться