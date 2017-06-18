Сергей Ковалев проиграл бой Андре Уорду. Команда российского боксера утверждает, что соперник нарушил правила

Российский боксер Сергей Ковалев проиграл матч-реванш американцу Андре Уорду за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO.

В восьмом раунде рефери Тони Уикс остановил поединок, засчитав Ковалеву поражение техническим нокаутом.

Промоутер Ковалева Кэти Дува заявила, что будет оспаривать результаты поединка, так как бой был остановлен после того, как американский боксер нанес россиянину несколько запрещенных ударов ниже пояса.

«Мы подадим протест в понедельник [19 июня], мы попросим комиссию пересмотреть повторы с ударами россиянину ниже пояса. Это позор», — цитирует РИА Новости заявление Кэти Дува.

Судья Тони Уикс уже объявил, что ошибся, остановив поединок. «Я остановил бой, потому что Ковалев не защищал себя. Если бы я видел, что эти удары пришлись низко, то не стал бы останавливать бой. Это моя ошибка», — написал Уикс в твиттере.

I stopped the fight due to Kovalev not protecting himself had I saw the shots were low I would not have stopped the fight. My mistake — Tony Weeks (@TonyWeeks_) June 18, 2017

Sports.ru в своем блоге отмечает, что при таких ударах рефери должен был дисквалифицировать Уорда за нарушение правил.