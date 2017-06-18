КНДР обвинила США в «ограблении» северокорейских дипломатов в Нью-Йорке

Власти Северной Кореи заявили, что у членов делегации КНДР в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке была изъята дипломатическая почта.

«Дипломаты суверенного государства были ограблены, у них забрали дипломатическую почту, и все это произошло в центре Нью-Йорка, где находится штаб-квартира ООН и проводятся международные мероприятия, включая Генассамблею ООН», — заявил официальный представитель МИД Северной Кореи.

«Ограбление» дипломатов, возвращавшихся в конференции ООН, добавил он, «демонстрирует, что США неправовое гангстерское государство».

Представитель МИД КНДР также призвал другие страны пересмотреть участие в мероприятиях в Нью-Йорке с учетом случившегося с северокорейскими дипломатами.

Госдепартамент США и Белый дом обвинения Северной Кореи в изъятии дипломатической почты, пользующейся неприкосновенностью, пока никак не прокомментировали.