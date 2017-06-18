КНДР обвинила США в «ограблении» северокорейских дипломатов в Нью-Йорке

Reuters
16:45, 18 июня 2017
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Власти Северной Кореи заявили, что у членов делегации КНДР в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке была изъята дипломатическая почта.

«Дипломаты суверенного государства были ограблены, у них забрали дипломатическую почту, и все это произошло в центре Нью-Йорка, где находится штаб-квартира ООН и проводятся международные мероприятия, включая Генассамблею ООН», — заявил официальный представитель МИД Северной Кореи.

«Ограбление» дипломатов, возвращавшихся в конференции ООН, добавил он, «демонстрирует, что США неправовое гангстерское государство».

Представитель МИД КНДР также призвал другие страны пересмотреть участие в мероприятиях в Нью-Йорке с учетом случившегося с северокорейскими дипломатами.

Госдепартамент США и Белый дом обвинения Северной Кореи в изъятии дипломатической почты, пользующейся неприкосновенностью, пока никак не прокомментировали.

Дипломатическая почта, согласно Венской конвенции от 1961 года, пользуется полной неприкосновенностью. В частности, такие отправления не могут вскрывать сотрудники правоохранительных органов или таможни.
Отношения США и Северной Кореи в очередной раз ухудшились на фоне проводимых КНДР масштабных учений и ракетных пусков.
13 июня Северная Корея освободила и вернула в США американского студента Отто Уормбира, осужденного в 2016 году за кражу пропагандистского плаката. Американские врачи, обследовав 22-летнего Уормбира, обнаружили у него обширную гибель тканей мозга.
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