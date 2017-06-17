В России начался футбольный Кубок конфедераций

В Санкт-Петербурге на новом стадионе «Зенита» начался матч между сборными России и Новой Зеландии — первая игра футбольного Кубка конфедераций. Трансляцию игры ведет «Матч ТВ».

Игра началась в 18:00 по Москве. На 31-й минуте счет в матче открыл Денис Глушаков. В середине второго тайма мяч забил Федор Смолов.

На церемонии открытия выступили президент РФ Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.

С приветственным словом выступает президент России Владимир Владимирович Путин! pic.twitter.com/ELqUIqnWqE — Сборная России (@TeamRussia) June 17, 2017

Президент ФИФА Джанни Инфантино: "Добро пожаловать!" pic.twitter.com/q77VZjNumt — Сборная России (@TeamRussia) June 17, 2017

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи.

В турнире участвуют команды Германии (действующий чемпион мира), Португалии (чемпион Европы), Мексики (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ), Чили (победитель Кубка Америки), Камеруна (победитель Кубка африканских наций), Австралии (победитель Кубка Азии), Новой Зеландии (победитель океанского Кубка наций) и России (хозяйка турнира).