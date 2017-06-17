Умер депутат Госдумы, бывший глава Саратова Олег Грищенко

Депутат Госдумы седьмого созыва, бывший глава Саратова Олег Грищенко умер 17 июня. Об этом сообщило управление по связям с общественностью нижней палаты парламента.

Грищенко было 50 лет. В сообщении сказано, что он умер после продолжительной болезни.