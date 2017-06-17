Умер депутат Госдумы, бывший глава Саратова Олег Грищенко
Депутат Госдумы седьмого созыва, бывший глава Саратова Олег Грищенко умер 17 июня. Об этом сообщило управление по связям с общественностью нижней палаты парламента.
Грищенко было 50 лет. В сообщении сказано, что он умер после продолжительной болезни.
Ушел из жизни экс-мэр Саратова Олег Грищенко https://t.co/vKIZUJtsiJ— Свободные новости (@fnvolga) June 17, 2017
«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье и близким покойного», — говорится в сообщении.
Олег Грищенко был главой Саратова с 2005 по 2016 год; до этого он был депутатом областной думы и руководил Саратовским подшипниковым заводом. В 2016 году Грищенко он прошел в Госдуму от «Единой России» по Саратовскому одномандатному округу.