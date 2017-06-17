Присяжные не смогли вынести вердикт по делу комика Билла Косби, обвиняемого в изнасиловании. Обсуждения продолжались шесть дней
Суд американского города Норристауна объявил несостоявшимся процесс по делу комика Билла Косби, которого обвиняют в сексуальном насилии. Это произошло из-за того, что присяжные не смогли прийти к единогласному выводу о его виновности.
Обсуждение продолжалось 52 часа на протяжении шести дней.
Как сообщает Associated Press, у прокуратуры есть четыре месяца, чтобы решить, будет ли проведен новый процесс, или обвинения будут сняты.
79-летний комик Билл Косби обвиняется в том, что в 2004 году он у себя дома накачал наркотиками и изнасиловал сотрудницу университета Темпл, спортсменку Андреа Констанд. Защита Косби настаивает, что они занимались сексом по взаимному согласию.
Подобные обвинения в адрес актера выдвинули несколько десятков женщин, но до уголовного суда дошло лишь дело Констанд.