Кэти Перри стала первым пользователем твиттера с сотней миллионов подписчиков
Американская певица Кэти Перри стала первым пользователем твиттера с более 100 миллионов подписчиков. Об этом сообщила администрация сервиса, сопроводив объявление роликом про историю аккаунта певицы.
Today, we #WITNESS history.— Twitter (@Twitter) June 16, 2017
Congratulations @katyperry, the first to reach 100 million followers! #LoveKaty pic.twitter.com/41aJyPTtZ2
Thank you, @Twitter, for always giving me an opportunity to have a voice! #LoveKaty https://t.co/Lpc1DSk4Kw— KATY PERRY (@katyperry) June 16, 2017
На момент написания новости у Кэти Перри более 100 миллионов и 53 тысяч подписчиков. Второе место занимает канадский певец Джастин Бибер, у которого 96,7 миллиона подписчиков, третье — бывший президент США Барак Обама (более 90 миллионов).