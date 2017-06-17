Кэти Перри стала первым пользователем твиттера с сотней миллионов подписчиков

Американская певица Кэти Перри стала первым пользователем твиттера с более 100 миллионов подписчиков. Об этом сообщила администрация сервиса, сопроводив объявление роликом про историю аккаунта певицы.

Thank you, @Twitter, for always giving me an opportunity to have a voice! #LoveKaty https://t.co/Lpc1DSk4Kw — KATY PERRY (@katyperry) June 16, 2017

На момент написания новости у Кэти Перри более 100 миллионов и 53 тысяч подписчиков. Второе место занимает канадский певец Джастин Бибер, у которого 96,7 миллиона подписчиков, третье — бывший президент США Барак Обама (более 90 миллионов).