Кэти Перри стала первым пользователем твиттера с сотней миллионов подписчиков

Twitter
08:18, 17 июня 2017
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Американская певица Кэти Перри стала первым пользователем твиттера с более 100 миллионов подписчиков. Об этом сообщила администрация сервиса, сопроводив объявление роликом про историю аккаунта певицы.

Спасибо, твиттер, что всегда даешь мне возможность высказаться!

На момент написания новости у Кэти Перри более 100 миллионов и 53 тысяч подписчиков. Второе место занимает канадский певец Джастин Бибер, у которого 96,7 миллиона подписчиков, третье — бывший президент США Барак Обама (более 90 миллионов).

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